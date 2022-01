Barças stjärnvärvning testade positivt - timmar efter presentationen

Under måndagsförmiddagen presenterades Ferran Torres, 21, för Barcelona-supportrarna efter övergången från Manchester City värd cirka 560 miljoner kronor. Därefter deltog den spanske ytterforwarden i den öppna träningen på Camp Nou inför 13 513 åskådare.

Torres har dock inte fått den start han önskat sig i Barcelona. Senare under måndagen rapporterar Barça nämligen att Torres, liksom jättelöftet Pedri, testat positivt för covid-19. Spelarna mår bra och isolerar sig hemma, meddelar klubben på sin hemsida.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz