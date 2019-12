Barças supertalang skadad på träning - missar helgens match

Efter veckans mållösa El Clasico på Camp Nou så väntar en ny match på hemmaarenan för Barcelona i helgen, när Alavés gästar på lördagen. Barça har nu släppt truppen till matchen, och man har fått ett avbräck sedan senast. 17-årige anfallslöftet Ansu Fati missar matchen på grund av en skada han ådrog sig på träning.

Barcelona skriver att Fati har ett blåmärke på höften efter en smäll. Anfallaren fick hoppa in med knappa tio minuter kvar av El Clasico i onsdags.

Mötet mellan Barcelona och Alavés sänds i C More Fotboll och streamat på C More med start 16.00.