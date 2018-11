Barças tunga besked: Coutinho skadad - blir borta i flera veckor

Barcelonas brasilianske stjärna Philippe Coutinho, 26, spelade senast i veckan i hela mötet med Inter i gruppspelet i Champions League. I dag gav Barcelona ett negativt besked om mittfältaren, då en skada upptäcktes efter en medicinsk undersökning.

Barcelona meddelade i dag att Coutinho blir borta från matchspel i mellan två till tre veckor framöver.

"Han blir borta i ungefär två till tre veckor", skriver Barcelona på sin hemsida.

Coutinho missar därmed helgens ligamöte med Real Betis och riskerar även att missa stormötet med Atlético Madrid den 24 november efter landslagsuppehållet.

❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.

ℹ️ https://t.co/ZcpDoil6yO

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/txnnSigdzD