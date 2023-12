Barcelona ändrar om i CL-truppen

När Barcelona på måndagen presenterade sin trupp till Champions League-mötet med Royal Antwerp på bortaplan hade tränaren Xavi Hernandez endast tagit ut 21 spelare. Bland dem som saknades märktes Ronald Araujo, Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan och Frenkie de Jong.

Men på tisdagen har tränaren kastat om i truppen. Ronald Araujo, Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan är inkluderade och kommer att finnas i truppen.

Däremot är Frenkie de Jong otillgänglig och enligt Mundo Deportivo är mittfältaren febersjuk.

Barcelona har redan säkrat avancemang till slutspelet i Champions League.

Matchen mellan Royal Antwerp och Barcelona på onsdagen ser du på TV4 Play med avspark 21.00.

