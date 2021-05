Barcelona bekräftar - jättetalang opererad igen

Barcelonas jättetalang Ansu Fati, 18, inledde den här säsongen med fem mål och fyra assist på tio matcher, men skadade sedan sitt vänstra knä allvarligt och tvingades genomföra en operation. Från början var planen att han skulle vara tillbaka efter runt fyra månader, men ännu har han inte spelat en enda match sedan i november i fjol.

Tidigare i veckan rapporterade spanska tidningen Mundo Deportivo att talangen tvingas genomföra en ny operation, och nu bekräftar Barcelona just det.

Barcelona skriver, på sin hemsida, att Fati har genomfört en titthålsoperation och kommer att fortsätta arbeta hårt för att bli hel igen.

Fati förväntas därmed nu även missa EM i sommar med Spanien. Talangen har gjort ett mål på fyra A-landskamper med Spaniens landslag och var aktuell för att få vara med i sitt första stora mästerskap. Så blir det däremot inte nu.

