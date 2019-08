Barcelona bekräftar: Suarez vadskadad

Luis Suarez hade en mardrömspremiär för Barcelona mot Atheltic Bilbao i säsongens La Liga. Först missade han ett jätteläge att ge Barcelona ledningen och sedan gick han av skadad.

Nu bekräftar klubben att han har skadad höger vad, men säger inte hur länge spelaren kan bli borta. Enligt spanska AS kommer anfallaren förmodligen missa minst 10 dagar, vilket skulle innebära att han är borta från Barcelonas hemmapremiär mot Real Betis. Sedan tidigare är även Lionel Messi skadad, vilket gjorde att han inte kom till spel i premiären.

Barcelona förlorade premiären med 1-0 efter att Aritz Aduriz avgjort med en cykelspark i slutminuterna.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii