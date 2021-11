Barcelona bekräftar - Xavi blir ny tränare: "Största utmaningen i min karriär"

Sedan huvudtränaren Ronald Koeman fick sparken från Barcelona den 27 oktober har det mest varit en tidsfråga om när klubblegendaren Xavi skulle presenteras som hans ersättare. Under fredagen bekräftade Al-Sadd, den qatariska klubb som Xavi tränat fram tills nu, att en överenskommelse var nådd.

Under natten till lördagen valde även Barcelona att gå ut i sina kanaler och bekräfta det hela. Xavi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2024, bekräftar Barça på sin hemsida. 41-åringen väntas landa i Barcelona under helgen och presenteras på Camp Nou under måndagen.

- Det är den största utmaningen i min karriär. Jag är väldigt lycklig, jag återvänder hem, jag återvänder till Barça. Det är en stor utmaning, säger Xavi till katalanska tidningen Sport innan flygresan från Doha till Barcelona.

Han fortsätter:

- Jag är väldigt tacksam till Barça. De har kommit till Doha, det fanns en uppsägningsmöjlighet, en klausul och båda parter har gjort sin del.

Xavi ser nu fram emot att träffa spelartruppen och sätta igång med sitt nya jobb.

- Det första är att prata med spelarna, förklara vad som kommer hända och arbeta hårt. Forma ett lag, jobba i en grupp och med stor entusiasm och vilja att göra saker bra.

Xavi, 41, är en legendar i Barcelona-kretsar. Mittfältaren kom till La Masia, klubbens världsberömda ungdomsakademi, redan som elvaåring 1991 och stannade i Barça till 2015.

Från sin A-lagsdebut 1998 gjorde Xavi 767 matcher för klubben, endast slaget av en viss Lionel Messi (778). Spanjoren vann även 25 titlar med Barça, varav åtta La Liga och fyra Champions League, innan han lämnade för Al-Sadd.

Efter fyra år som spelare i den qatariska klubben tog Xavi över som Al-Sadds tränare 2019. Sedan dess har han lett laget till inte mindre än sju titlar. Nu blir han tränare för flera av sina tidigare lagkamrater, däribland Sergio Busquets, Gerard Piqué och Jordi Alba.