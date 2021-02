Barcelona blev chockat - föll i cupsemifinalen

Barcelona bortaspelade under onsdagen mot Sevilla i det första semifinalmötet i Copa del Rey. Ronald Koemans lag slog i förra veckan ut Granada efter att först ha legat under med 2-0 och sedan vänt på steken efter förlängning till seger med 5-3. Men laget verkade inte ha lärt sig av den läxan, då man hamnade i underläge tidigt under onsdagskvällen.

Sevillas mittback Jules Koundé bröt, i den 25:e minuten, bollen utanför Barcelonas planhalva, tog sig in i straffområdet och satte bollen i mål till 1-0. Barcelona jagade därefter en kvittering, men lyckades inte få hål på hemmalaget. I stället punkterade Ivan Rakitic, som anslöt till Sevilla från just Barcelona inför säsongen, matchen i slutminuterna till 2-0. Därmed fick Sevilla med sig ett bra resultat till returen.

Barcelona tar, den 3 mars, emot Sevilla i det andra semifinalmötet på hemmaplan.

Startelvor:

Sevilla: Bounou - Vidal, Koundé, Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, En-Nesyri - Gomez.

Barcelona: Ter Stegen - Firpo, Mingueza, Umtiti, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Dembele, Messi, Griezmann.