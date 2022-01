Barcelonas besked - Garcia blir borta flera veckor

Barcelona värvade i somras mittbacken Eric Garcia, 21, från Manchester City. 21-åringen har varit ordinarie den här säsongen och spelade senast under lördagen mot Granada (1-1) på bortaplan, men blir nu borta från spel under en längre tid.

Barcelona meddelar att Garcia, som fyller år i dag, har åkt på en skada i höger baksida lår och troligen blir borta från spel i runt fem veckor. Det innebär att spanjoren missar flera viktiga matcher, som onsdagens semifinal mot Real Madrid i den spanska supercupen.

Därefter lär Garcia även missa Copa del Rey-mötet med Athletic Club, samt mötena med Alavés, Atlético Madrid och Espanyol i La Liga. Barcelona är i dagsläget på sjätte plats i ligan med 17 poäng upp till Real Madrid i serieledning.

Garcia är den här säsongen noterad för 20 matcher med Barcelona.

‼️ INJURY UPDATE



Tests carried out on first-team player Eric Garcia this morning confirmed a right hamstring injury. He is likely to be sidelined for around five weeks. pic.twitter.com/k6wijwqlrR