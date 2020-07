Barcelonas besked: Griezmann skadad

I gårdagens bortamöte med Valladolid klev Antoine Griezmann av mot Luis Suarez. Nu meddelar Barcelona på sin hemsida att den franske stjärnan har drabbats av en muskelskada i låret, och inte kommer att vara tillgänglig den närmaste tiden.

Hur länge Griezmann blir borta framgår inte av klubbens uttalande.

Barcelona vann matchen med 1-0, och man är nu en poäng efter Real Madrid i La Liga-toppen, där Real dock har en match mindre spelad. Barcelona har två matcher kvar att spela i ligan, hemma mot Osasuna och borta mot Alavés.

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj