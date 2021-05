Barcelonas besked: Messi slipper träna och missar ligaavslutningen

Barcelona-stjärnan Lionel Messi, 33, har under den här säsongen levererat 38 mål och 14 assist på 47 framträdanden med den spanska storklubben. I sommar går hans kontrakt ut och ännu är det oklart om det blir en förlängning, då han förra sommaren krävde att få lämna, men till slut blev kvar efter många om och men.

Nu meddelar Barcelona att Messi inte kommer att avsluta säsongen med laget. Messi har fått tillåtelse att inte träna med laget under fredagen och kommer inte att spela i den sista omgången mot Eibar på lördag i La Liga.

Messi får i stället nu ledigt inför sommarens Copa America, som han kommer att delta i med Argentina. Barcelona skriver att beslutet är taget efter en säsong med många minuter på planen. Barcelona har samtidigt inte chans att vinna La Liga.

Messi har bland annat kopplats ihop med en flytt till Paris Saint-Germain i sommar, och så sent som under fredagen uppgav franska tidningen Le Parisien att delar av Messis familj vill att anfallaren ska flytta till PSG. Messi sägs dock själv kunna tänka sig att stanna i den spanska storklubben, som han tillhört under hela sin seniorkarriär.

