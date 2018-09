Barcelonas fiasko – föll mot jumbon

Gerard Pique blev poängräddare i förra La liga-omgången mot Girona. Barcelona var i brygga efter att Christophe Lenglet blivit utvisad och Gironas Cristhian Stuani gett sitt lag ledningen med två mål. Men då höll sig Gerard Pique sig framme i straffområdet och knoppade in 2-2, vilket också blev slutresultatet.

Mot tabelljumbon Leganes var dock varken Barcelona eller Pique lika lyckosamma.

Men Barcelona började bra. Laget tog ledningen i den tolfte minuten genom Coutinho. Brassen fick en passning från Messi utanför straffområdet. Coutinho vände om och tryckte dit 1-0. Bara några minuter senare prickade Messi ribban.

Efter paus ryckte Leganes upp sig - och vände på två minuter. Först nickade Nabil El Zhar in 1-1 i den 52:a minuten.

Bara minuten senare tog Leganes ledningen efter att Pique gjort ett misstag. Barcelona-mittbacken sattes under hård press och rensande rakt till Gironas Oscar. Han var iskall och satte dit 2-1 till Leganes.

Barcelona försökte sedan vända på tillställningen genom att bland annat byta in Luis Suarez, som satt på bänken från början. Men Leganes lyckades hålla undan och vinna med 1-2.

What a shock!!! @realmadrid loanee Oscar Rodriguez gives @CDLeganes the lead over @FCBarcelona!!!



Watch the tense finale live on Strive: https://t.co/uoTcQuail6 #LeganesBarcelona #LiveOnStrive pic.twitter.com/rEOIxF2smb