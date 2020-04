Barcelonas historiska beslut - Camp Nou får nytt namn

Barcelona har, till följd av coronavirusets utbrott, tagit ett historiskt beslut. Den spanska storklubben gav under tisdagen besked om att hemmaarenan Camp Nou, som rymmer runt 99 000 supportar, kommer att heta något annat under nästa säsong. Arenan har sedan invigningen 1957 inte haft något sponsornamn, men kommer nu att ha det säsongen 2020/2021. Därefter gäller namnet Camp Nou igen.

Barcelona letar därmed nu efter en köpare till arenanamnet och intäkterna kommer, enligt klubben, att gå till kampen mot att bekämpa coronaviruset, men även till andra projekt. Det är anledningen till det historiska beslutet.

- Vi är i en global kris utan motsvarighet i vår moderna historia och vi behöver vara dristiga och tänka på den skyldighet vi har. Det är viktigt att klubben använder allt det som är möjligt för kampen mot coronapandemin och dess konsekvenser, säger Barcelonas förste vice ordförande Jordi Cardoner i en kommentar på klubbens hemsida.

Spanien är ett av de hårdast drabbade länderna i Europa av coronaviruset. Runt 200 000 människor i landet har smittats och över 21 000 människor i landet har dött till följd av pandemin. La Liga-spelet är därmed sedan tidigare, som bekant, stoppat.

Hand in hand with @FundacioFCB, we put the Camp Nou, icon of our club, at the service of the fight against Covid-19. We trust that this decision will contribute to coping with the coronavirus pandemic