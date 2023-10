Barcelonas krisdrag (?): Säljer delar av Camp Nou

Det har nog inte undgått många att FC Barcelona har kämpat med ekonomin de senaste säsongerna. Inför fjolårssäsongen tvingades klubben bland annat sälja av flera tillgångar (klubbens mediabolag, framtida tv-rättigheter, etc) för att kunna registrera kontrakten för nyförvärven Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié och Andreas Christensen, då klubbens löneutgifter översteg det lönetak klubben har i enighet med La Ligas finansiella regelverk gällande truppkostnader.

Samma scenario utspelade sig inför årets säsong för nyförvärven Ilkay Gündogan, Oriol Romeu och Iñigo Martínez. Nu kan Barcelona ha börjat tänka preventivt för att det inte ska upprepas inför nästa säsong.

Inför årets säsong flyttade Barcelona från Spotify Camp Nou till Estadi Lluís Companys Olympic Stadium, en gammal OS-arena i Barcelona, då den förstnämnda ska renoveras. Flytten tillbaka väntas ske inför säsongen 2025-26.

I samband med renoveringen har Barcelona demonterat stora delar av arenan och under torsdagen annonserar man ett "memoribilia projekt" där man kommer sälja delar av Camp Nou. Bland delarna finns stolar, delar av målnäten och grästuvor från planen.

Grästuvor finns att köpa i olika storlekar och kostar 589kr, 945kr eller 4950kr. En del av målens nät kostar 945kr. Stolarna från arenan kostar mellan 1180kr och 3540kr.

Försäljningarna begränsas till klubbens medlemmar. Huruvida det kommer att vara till stor hjälp inför kommande transferfönster återstår att se, men då klubben enligt sin hemsida har 150 317 medlemmar kan försäljningarna komma att inbringa en stor slant till klubbens ekonomi.

