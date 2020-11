Barcelonas mardröm - jättetalangen knäskadad

Barcelona besegrade under lördagen Real Betis med 5-2 hemma i La Liga, men vann också med en bitter eftersmak, då jättetalangen Ansu Fati, 18, blev utbytt skadad efter 45 minuters spel.

Nu bekräftar Barcelona att det rör sig om en knäskada. Den spanska storklubben kan dock ännu inte bekräfta hur länge spelaren kan tänkas bli borta från spel.

"Tester har visat att Ansu Fati har drabbats av en meniskskada i sitt vänstra knä. De kommande dagarna får utvisa vilken typ av behandling som krävs", skriver Barcelona i ett uttalande på Twitter.

Fati slog redan i fjol igenom med åtta mål och en assist på 33 matcher och har i år levererat fem mål och fyra assist på tio framträdanden.

Barcelona ställs härnäst, den 21 november, mot Atlético Madrid på bortaplan i ligaspelet. Nu väntar först och främst ett landslagsuppehåll.

