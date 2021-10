Barcelonas president bekräftar: Koeman får stanna kvar

Barcelona-tränaren Ronald Koeman har varit satt under hård press efter lagets säsongsinledning. Nu bekräftar Barças president Joan Laporta att Koeman får stanna kvar som tränare.

- Koeman kommer att stanna. Han kommer fortsätta vara tränare oavsett kvällens resultat. Han förtjänar en förtroendemarginal då han är en Barcelona-legendar. Jag uppskattar hur han har accepterat att träna klubben i dessa svåra tider, säger Laporta till spanska medier.

Barcelona gästar regerande La Liga-mästaren Atlético Madrid under lördagskvällen.

Mer inom kort.

Barcelona president Laporta: “Koeman will stay. He will continue to be the coach regardless of tonight game result. He deserves a margin of confidence, he’s Barcelona legend. I appreciate how he has accepted to coach the club in these difficult times”. 🚨 #FCB #Koeman pic.twitter.com/mBwMy1SeLU