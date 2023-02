Barcelonas smäll: Fati skadad igen

Barcelona har under den här säsongen imponerat i Spanien och toppar La Liga, men har samtidigt haft det tufft i Europa-spelet. Den spanska giganten åkte ut i Champions League-gruppspelet och föll under torsdagen mot Manchester United på Old Trafford, vilket innebär att det inte blir fortsatt spel i Europa League.

Nu bekräftar Barcelona en ny smäll - forwarden Ansu Fati, 20, är skadad.

"Ansu Fati drabbades av en kontusion i vänster knä under eftermiddagens träningspass. Han är utanför och hans tillfrisknande kommer att avgöra hans tillgänglighet", skriver storklubben på Twitter utan att ge besked om när spelaren kan tänkas vara matchredo igen.

Enligt Relevo-journalisten Toni Juanmartí rör det sig inte om en allvarlig skada. Han hävdar att spelaren snart är redo för spel igen.

Fati är den här säsongen noterad för sex mål och tre assist på 34 framträdanden. De två föregående säsongerna har han haft stora skadeproblem. Säsongen 2020/2021 blev det bara tio matcher och förra säsongen kom han till spel i 15 matcher.

Barcelona ställs på söndag mot Almeria borta i La Liga och därefter väntar på torsdag i nästa vecka spel mot Real Madrid borta i semifinal i Copa del Rey.