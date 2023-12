Barcelonas storslagna presentation – släppte lös tiger på hemmaarenan

I somras köpte Barcelona loss stortalangen Vitor Roque från brasilianska Athletico Paranaense.

Planen då var att 18-åringen skulle ansluta till säsongen 2024-25, men en ambition offentliggjordes att få in honom redan i januari 2024 om den katalanska jätten kunde få bukt med sin ekonomi.

Så blev det också. I början av december meddelade Athletico Paranaense att Barcelona lyckats med att lösa den ekonomiska biten och att Roque ansluter i januari.

Nu har han landat i den katalanska huvudstaden för att presenteras av klubben – och det var inte vilken presentation som helst.

Roque har burit smeknamnet ”Tigern” i sitt hemland och inför presentationen på Barcelonas tillfälliga hemmaarena, Lluís Companys Olympic Stadium, publicerade klubben ett klipp på när en tiger gick runt på arenans gräsmatta.

Roque kommer först kunna registreras och användas av Barcelona när januarifönstret öppnat efter årsskiftet. I Athletico Paranaense noterades han för 28 mål och elva assist på 81 framträdanden.

