Barcelonas supersvit i ligan bruten - föll mot bottenlaget i galen målfest

Barcelona var inför mötet med Levante på söndagen bara två matcher från att gå igenom en hel ligasäsong utan en enda förlust. Efter 36 matcher stod fortfarande en nolla i förlustkolumnen, en fantastisk prestation.

Men på Estadio Ciudad de Valencia var det hemmalaget som tog tag i taktpinnen.

Redan efter knappa tio minuters spel ordnade Emmanuel Boateng 1-0 för det 15:e placerade hemmalaget - och samme Boateng ökade sedan på efter en halvtimmes spel.

Barcelona var i gungning - men innan pausvilan reducerade Philippe Coutinho efter att ha vikt in från kanten och avlossat högerdojan. De tre målen i den första halvleken var en fingervisning om vilken målfest mötet skulle utveckla sig till

I den andra halvleken kom nämligen ytterligare två rejäla kallduschar för Barcelona. Enis Bardhi slog till från utanför straffområdet till 3-1 - och därefter målade Boateng för tredje gången under söndagen då han fri med Ter Stegen rullade in 4-1.

Barcelona, som visserligen vilade Messi men startade med spelare som Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta och Luis Suarez, såg här ut som ett slaget lag - och värre skulle det bli.

Enis Bardhi frispelades nämligen en kort stund senare och placerade då in sitt andra, och Levantes femte för kvällen.

Men Barcelona gav sig inte och innan timmen var spelad reducerade gästerna till 5-2. Återigen genom Philippe Coutinho. Coutinho fullbordade sedan sitt hattrick då han krutade in 5-3 en stund senare - och från elva meter kom sedan 5-4 från Luis Suarez.

Levante var nere i brygga och Barcelona vädrade morgonluft - men närmare än en reducering kom laget inte. Den katalanska storklubben förlorade därmed för första gången på hela säsongen. En match återstår i ligan.

Totalt stannade det vid hela 43 ligamatcher i rad (förra säsongen och denna inräknad) utan förlust för Barcelona, vilket är ett rekord i sig. Men en hel säsong utan förlust klarade laget inte av.

FT 5-4: Barcelona lose their first La Liga match of the season. They were unbeaten in a La Liga record 43 matches, since losing 2-0 at Málaga on 8 April 2017.