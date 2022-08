Bekräftat: Koundé fortfarande inte registrerad – Barcelona har tio dagar på sig

FC Barcelona har dragit med ekonomiska problem och har behövt sälja delar av både sina tv-rättigheter och dotterbolaget Barcelona Studios för att kunna registrera sina nyförvärv Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franck Kessié och Raphinha inför La Liga-premiären mot Rayo Vallecano förra veckan. Det nyförvärvet som återstår att registreras är Jules Koundé, som värvades från Sevilla för 50 miljoner euro (531 miljoner kronor).

Spansk media rapporterade att så fort vänsterbacken Alex Collado lämnat Barcelona för Elche så skulle Koundé kunna registreras, men Collado har lämnat och Koundé har fortfarande inte kunnat registreras inför söndagens möte med Real Sociedad. Det står klart då Koundé lämnats utanför matchtruppen.

Spanska tidningen Diario Sport skriver att Koundé är frustrerad över att fortfarande inte kunna spela och att situationen har börjat oroa honom. Barcelona har nu tio dagar på sig att registrera Koundé eller så kan fransmannen lämna klubben gratis på grund av en klausul i sitt kontrakt, rapporterar Bleacher Report.

Barcelonas plan för att lösa situationen är att bli av med forwardsduon Pierre-Emmerick Aubameyang och Memphis Depay. Den förstnämnde har ryktats till Chelsea och den sistnämnde till Juventus.

Barcelonas möte med Real Sociedads kan ses på C More Fotboll med start 22.00, eller streamas på cmore.se.

Jules Koundé has not been registered in time for Barcelona’s match vs. Real Sociedad today.



The club has 10 days left to register him or he can leave for free 😬 pic.twitter.com/r1iU0GaqlY