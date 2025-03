Beskedet: Barcelonas match uppskjuten

I kväll var det tänkt att FC Barcelona skulle ta emot Osasuna i La Liga. Men så blir det inte. Matchen har skjutits upp efter ett tragiskt dödsfall i Barcelonas medicinska stab.

"FC Barcelona är djupt ledsna över att meddela att A-lagsläkaren Carles Miñarro Garcia har gått bort i kväll", skriver Barcelona på X.

Meddelandet fortsätter:

"Av den här anledningen har matchen mellan Barcelona och Osasuna skjutits upp till ett senare datum."

Inlägget avslutas sedan med orden:

"FC Barcelonas styrelse, direktörer och personal erbjuder alla våra innerliga kondoleanser till hans familj och vänner under denna svåra tid."

Carles Miñarro Garcia har tillhört FC Barcelona sedan 2017 och kom till a-laget från futsallaget inför den här säsongen. Han blev 40 år gammal, skriver Mundo Deportivo.

Journalisten Gerard Romero på spanska Jijantes rapporterar att Barcelonas president Joan Laporta ska ha lämnat beskedet om dödsfallet till spelarna i omklädningsrummet.

Carrusel Deportivo, ett program på radiostationen Cadena SER, rapporterar att spelarna i Barcelona bad om att få matchen uppskjuten med anledning av dödsfallet. Spelarna ska ha reagerat med chock och bestörtning på beskedet.

Barcelona-tidningen Mundo Deportivo uppger att Garcia tillbringade morgonen och förmiddagen ihop med övriga laget och även åt lunch tillsammans med resten av truppen. Senare, under siestan på eftermiddagen, dog han, enligt Mundo Deportivo.

Kvällens motståndare Osasuna har också uttryckt sin sorg och medlidande på sociala medier.

"Club Atlético Osasuna önskar att uttrycka sina djupaste kondoleanser till Carles Miñarro Garcias familj och skicka en stark omfamning till hela personalen i FC Barcelona och klubbens fans i denna svåra tid. Vila i frid.", skriver Osasuna på X.

Andra La Liga-klubbar, däribland Sevilla, Rayo Vallecano, Getafe, Valencia, Athletic Club och Atlético Madrid, delar också med sig av sina kondoleanser på sociala medier.

Real Madrid har gått ut med ett meddelande på sin hemsida, som lyder:

"Real Madrid, dess president och direktörer, är i djup sorg över bortgången av FC Barcelonas läkare Carles Miñarro García.

Real Madrid skulle vilja uttrycka sina kondoleanser och tillgivenhet till all hans familj, hans klubbkamrater, FC Barcelona och alla hans nära och kära.

Vila i frid."

Barcelona-spelare har också uttryckt sin sorg. Roland Araujo skriver på X:

"Otroligt 😭💔"

"Vila i frid, doktorn. All styrka till nära och kära. Må Gud stärka deras hjärtan under denna svåra tid."

Matchen var tänkt att spelas med start 21.00 i kväll, men ungefär 20 minuter före avspark kom alltså beskedet att matchen skjuts upp. När den ska spelas i stället är oklart.

La Liga har också bekräftat att matchen skjuts upp. I ett uttalande skriver ligan även att ny dag och avsparkstid för matchen kommer att annonseras inom en snar framtid.

Mundo Deportivo uppger att det finns två alternativ: helgen 26-27 april (om Barcelona inte går till cupfinal) och i mitten av veckan 19-25 maj.

Club Atlético Osasuna wishes to express its deepest condolences to the family of Dr. Carles Miñarro Garcia and send a strong embrace to the entire staff of F.C. Barcelona and its fans during this difficult time. Rest in peace. Goian bego. pic.twitter.com/m810RdsMaz