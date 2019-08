Blev näst yngste debutanten någonsin för Barcelona – fick be föräldrarna om lov

Barcelona vann i går med klara 5-2 mot Real Betis och tog därmed sin första seger i La Liga för säsongen. Matchen blev också en milstolpe för 16-årige Anssumane Fati, som fick göra sin debut i La Liga.

Anfallaren från Guinea-Bissau är endast 16 år och 298 dagar gammal, vilket gör honom till den näst yngste spelaren i Barcelonas historia i en La Liga-match. 1941 var Vicente Martinez 16 år och 280 dagar gammal när han gjorde sin debut.

Samtidigt rapporterar Goal att anfallaren behövde be sina föräldrar om tillåtelse för att få spela matchen. Enligt regler i La Liga får minderåriga spelare inte vara med i matcher som har en sen avspark utan föräldrarnas tillåtelse och Barcelonas match, som började 9 på kvällen, klassas som en sen match.

