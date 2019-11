Blytungt skadebesked för Barça: Dembele missar flera månader

Ousmane Dembele har varit otursförföljd sedan han kommit till Barcelona sommaren år 2017. Fransmannen har plågats av skador i veckan var olyckan framme igen för då han klev av efter 26 minuter i Champions League-mötet med sin gamla klubb Dortmund.

Nu ger Barcelona en uppdatering kring ytterforwardens skada, och det är inga glädjande nyheter. På sin hemsida skriver Barça att 22-åringen ådragit sig en muskelskada i baksidalår och förväntas bli borta i ungefär tio veckor.

I och med beskedet kommer han att missa El Clásico som äger rum den 18 december.

Det här är inte första gången som Dembele ådrar sig en skada i baksidalår. Så sent som i inledningen av den här säsongen var han borta i fyra matcher av samma anledning.

Fransmannen har den här säsongen svarat för ett mål på nio matcher.

Barcelona ställs härnäst mot Atlético Madrid i ligan. Matchen på söndag sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Matchstart 21.00, söndag.

