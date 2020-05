C More förlänger rättigheterna till La Liga till 2026

Förra veckan säkrades rättigheterna till UEFA Champions League. Nu är det även klart att spanska La Liga kommer att visas på C More i sex säsonger till. - Parallellt med förvärvet av UEFA Champions League så fortsätter La Liga att vara en viktig pusselbit i vårt utbud, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media.

TV4 och C More fortsätter sin internationella fotbollssatsning. Under förra veckan blev det klart att TV4 och C More visar världens bästa klubblagsturnering, UEFA Champions League, från och med hösten 2021. Nu har rättigheterna till stjärnspäckade La Liga, där bland andra världens bäste fotbollsspelare Lionel Messi och svenske landslagsstjärnan Alexander Isak spelar, förlängts i ytterligare fem säsonger fram till våren 2026.

- Intresset för La Liga på C More har blivit allt större under säsongen. Det är inte svårt att förstå med tanke på den enastående kvalitén på både lag och spelare. Spanska lag har vunnit UEFA Champions League fem av de senaste sex säsongerna. Alexander Isaks genombrott lär dessutom inte minska intresset hos den svenska publiken, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media.

Utöver klubblagsfotboll i världsklass från Serie A och La Liga så visar TV4 och C More även landslagsfotboll i form av fotbolls-EM och fotbolls-VM för herrar, UEFA Nations League, samt kvalmatcher och andra landskamper för både damer och herrar. Utöver det har TV4 och C More rättigheter till svenska cupen för damer och herrar samt den amerikanska fotbollsligan, MLS. Från och med hösten 2021 visar TV4 och C More även världens bästa klubblagsturnering, UEFA Champions League.

