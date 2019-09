Celta Vigo lugnar efter otäcka bilderna på Aidoo

Efter slutsignal i 0-0-matchen mellan Atlético Madrid och Celta Vigo utspelade sig otäcka scener. Den tidigare Hammarby-backen Joseph Aidoo, som numera spelar för Celta Vigo, kollapsade och låg sedan raklång på marken medan han fick vård av medicinsk personal. Aidoo hade tidigare i matchen fått en smäll mot huvudet i en duell med Atlético-anfallaren Diego Costa, men kunde efter behandling spela vidare.

- Han hade yrsel, sa Celta Vigo-tränaren Fran Escriba enligt Marca.

Nu ger också Celta Vigo lugnande besked. På sitt Twitterkonto skriver klubben att mittbacken inte har några besvär och enligt Marca deltog han på söndagens rehabpass.

