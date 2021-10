Coutinho efter målet: "Jag är mer driven än någonsin"

Förväntningarna på Philippe Coutinho var höga när han genomförde sin flytt till Barcelona från Liverpool under januarifönstret 2018.

Drömflytten blev däremot snabbt en mardröm efter dåliga prestationer och en utlåning till Bayern München. 29-årigen återhämtar sig fortfarande från en långvarig knäskada som gjorde att han missade stora delar av förra säsongen med Barcelona.

- Vi alla vet vad jag har gått igenom men jag mår bra, säger han till BarcaTV.

Coutinho gjorde sitt första mål sedan 29:e november 2020 under söndagens vinst mot Valencia. Brassen kom in istället för Ansu Fati i den 59:e minuten och gjorde matchens sista mål i den 85:e minuten. Matchen slutade 3-1 till Barcelona.

- Efter så lång tid är det väldigt skönt att få göra ett mål. Dessutom vann laget, säger Coutinho och fortsätter:

- Jag är mer driven än någonsin efter allt jag gått igenom. Det har varit svårt och jobbigt. Nu är det bara ett ärr som gör mig starkare. Jag vill lyckas och vara den bästa Philippe jag kan vara.

Tränaren Ronald Koeman var också väldigt nöjd med Coutinhos inhopp.

- När han kom in i matchen var han bra. Med sin frihet kunde vi kontrollera matchen bättre. Han vet hur man gör mål, sade Koeman under presskonferensen efter matchen och fortsatte:

- Han har tagit ett viktigt steg eftersom jag har alltid trott på Coutinho. Fysiskt blir han bättre och bättre.

Barcelona tar emot Dynamo Kiev under onsdagskvällen i Champions League. En måstematch på många sätt för Koemans lag. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.