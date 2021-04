Coutinho opererad - kan bli borta en månad till

Barcelona-mittfältaren Coutinho, 28, har inte spelat sedan den 29 december hemma mot Eibar. Därefter har brassen varit borta med en knäskada. Under måndagen åkte han hem till Brasilien och opererade sitt vänsterknä för andra gången. Nu rapporterar spanska tidningen Mundo Deportivo att Coutinho blir borta från spel i ytterligare fyra veckor.

Coutinho har två år kvar på kontraktet men Barça kan försöka sälja honom redan i sommar för att sänka klubbens lönekostnader, enligt Mundo Deportivo. Brassen flyttade till Barcelona från Liverpool i januari 2018 och har sedan dess gjort 24 mål på 90 matcher för den spanska storklubben.

Barcelona, som besegrade Real Valladolid med 1-0 på måndagskvällen, fajtas om ligatiteln med Atlético Madrid samt Real Madrid och möter de sistnämnda i ett hett El Clasico på lördag.

MEDICAL NEWS | @Phil_Coutinho had a meniscal cyst in his left knee successfully operated on by Dr. Rodrigo Lasmar, under the supervision of the Club's medical services team. Coutinho is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/ea8lIYVosl