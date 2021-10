"De behöver mittbackar - inte Mbappé"

PSG:s franske stjärna Kylian Mbappé fortsättr ryktas vara högst upp på Real Madrids önskelista. Hans kontrakt med PSG går ut nästa sommar, och det har tidigare ryktats om att Real Madrid kommer plocka in superstjärnan gratis när kontraktet löpt ut.

Den spanska storklubben har imponerat under säsongsinledningen – åtminstone offensivt. Laget har öst in mål framåt men har också släppt in mycket mål. Fabio Capello, som tränat klubben i två omgångar, menar att det är i andra lagdelar som förstärkningen behövs.

- Jag såg matchen mot Mallorca. Mamma Mia! Offensivt har de inga som helst problem. De har flera intressanta spelare, säger Capello och slå fast:

- De måste bygga ett starkt lag och de skulle behöva ett par mittbackar.

Real Madrid toppar La Liga med 17 poäng på åtta matcher. De har gjort 22 mål, men också släppt in tio. Klubben tappade sitt mittbackspar från förra säsongen i Sergio Ramos och Raphaël Varane.