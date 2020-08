Ødegaard utanför Real Sociedads trupp – återvänder till Real Madrid?

Martin Ødegaard tillhör Real Madrid men var under den gånga säsongen utlånad till Real Sociedad. I avtalet som skrevs mellan klubbarna fanns det även en option om att förlänga låneavtalet ytterligare en säsong.

- Jag tror att Ødegaard kommer att stanna i Sociedad. Det är både vad jag tror och hoppas på, sa Real Sociedads president, Jokin Aperribay, i juni år.

Aperribay ser ut att ha fel.

På fredag återvänder nämligen Real Sociedad till träning efter semestern och under onsdagen släppte klubben den 30-mannatrupp som kommer att medverka under starten av försäsongen. Martin Ødegaard är inte ett av de 30 namnen.

Flera medier, bland annat The Guardian och AS, har tidigare rapporterat om att Zinedine Zidane vill se Ødegaard i Real Madrid redan under kommande säsong.

Ødegaard anslöt till Real Madrids reservlag, Castilla, redan 2015. Sedan dess har han varit utlånad till Heerenveen, Vitesse och nu Real Sociedad senast.