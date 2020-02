Dembélé har genomgått operation för muskelskada – kommer missa EM

Ousmane Dembélé har haft en skadeföljd säsong. Efter att han var på väg tillbaka efter en skada han ådrog sig i Champions League i november, skadade fransmannen sig på träning och slet av muskeln i baksidan av låret.

Nu har Barcelona meddelat att Dembélé har genomfört en operation i Turku, Finland, och meddelar att han kommer att missa de kommande sex månaderna. Det innebär att han missar resten av säsongen med Barcelona, men även att han inte kommer att kunna delta i EM med Frankrike.

Dembélé anlände till Barcelona sommaren 2017 men har på grund av efterföljande skadeproblem bara gjort 74 matcher på snart tre säsonger. Han har gjort 21 landskamper för Frankrike och var en del av det landslag som vann VM i Ryssland för två år sedan.

