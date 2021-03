Dembele på rätt väg efter alla skador: "Jag var svag - känner mig bättre förberedd"

Ousmane Dembele, 23, har hittills blandat och gett under sin tid i Barcelona. Anfallaren anslöt sommaren 2017 från Borussia Dortmund och levererade under sin första säsong fyra mål och nio assist på 23 matcher med Barcelona. Säsongen 2018/2019 följde han upp det med 14 mål och åtta assist på 42 matcher, medan han under förra säsongen blev noterad för ett mål på nio matcher med anledning av stora skadeproblem.

23-åringen har under stora delar av den här säsongen fått vara frisk och är nu noterad för nio mål och fyra assist på 35 matcher. Dembele menar att han tycker att det har varit jobbigt med alla skador senaste åren, men att han nu känner sig starkare fysiskt.

- Jag var svag under 2017. Nu har jag förändrats fysiskt och jag känner mig bättre förberedd inför matcherna. Det har gått bättre i år. Jag har utvecklats mycket i Barcelona, både med hjälp av fystränaren, men också tack vare sättet som vi tränar på och hur vi förbereder oss inför matcher, säger han till Telefoot och fortsätter:

- Nu känner jag mig bra, även om jag har haft alla de här problemen i tre år. Det är erfarenheter som jag måste hantera med ett leende.

Barcelona är placerat på andra plats i den spanska högstaligan.