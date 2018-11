Dembele uppges ha missat träning - efter tv-spelsnatt

Barcelona har tidigare ryktats vilja göra sig av med nyförvärvet Ousmane Dembele då transferfönstret öppnar i januari igen. Tyska Sport Bild rapporterade då att den katalanska storklubben tröttnat på att Dembele kommit försent till träningar och möten.

Spanska AS rapporterar under fredagen att Dembele missat en träning så sent som förra torsdagen och att det hela ska ha berott på att 21-åringen spelat tv-spel med kompisarna långt in på småtimmarna. Tidningen skriver att Dembele glömde sätta på alarmet – och försov sig. För att skydda sig ska Dembele ha skyllt på magproblem, enligt AS.

Madrid-tidningen skriver att klubben nu är oroligt för att Dembeles frenetiska tv-spelande kan komma att bli ett problem som smittar av sig på planen.