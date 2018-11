Dembeles svar efter kritiken - ordnade kryss mot Atlético Madrid

Atlético Madrid tog i kväll emot Barcelona i ett toppmöte hemma på Wanda Metropolitano i La Liga. Barcelona toppade inför mötet tabellen med en poäng ner till just Atlético, Sevilla och Deportivo Alavés, men behövde en seger eller ett kryss i kväll för att behålla seriledningen i ligan.

Inledningsvis var det kamp och åter kamp på planen. Atlético Madrid spelade i sedvanlig ordning relativt fysiskt och gjorde det svårt för Barcelona att skapa målchanser. Efter en händelsefattig första halvlek, så klev spelarna av planen i halvtid till 0-0.

Men det skulle till slut komma mål. Diego Costa höll sig i den 77:e minuten framme vid den bortre stolpen efter hörna och skallade in bollen i mål till 1-0. Det såg länge ut att räcka för seger och tre poäng, men i slutändan fick Barcelona det sista ordet.

Ousmane Dembele, som i veckan var på tapeten i spansk media med anledning av att han uppgavs missa en träning för att han spelade tv-spel sent på natten, hoppade in i andra halvlek och placerade från nära håll in 1-1 på övertid. Fransmannen motbevisade därmed sina kritiker och gav Barcelona en poäng i toppmötet.

Barcelona toppar fortsatt tabellen med en poäng ner till Atlético Madrid, som numera är ensam tvåa i La Liga.

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Arias, Savic, Hernández, Filipe Luís - Koke, Rodrigo, Niguez, Lemar - Costa, Griezmann.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Roberto, Busquets, Vidal, Arthur - Messi, Suárez.