Depay svarar på kritiken: "Missakta aldrig min professionalism"

Memphis Depay har den här säsongen endast gjort tre framträdanden för Barcelona. Den nederländska forwarden gick sönder under en landslagssamling med Nederländerna tidigare i september.

Enligt den initiala prognosen när Depay blev skadad så skulle det inte dröja mer än fem veckor innan han kunde vara i spel igen. Forwarden vet dock fortfarande inte när han är redo för spel igen.

Spanska AS rapporterade tidigare idag om att individer inifrån Barcelona är övertygade om att Memphis Depay medvetet har försenat sin comeback till fotbollsplanen efter en skadeperiod för att kunna vara i så bra form som möjligt till VM.

Uppgifter som nu Memphis Depay slår tillbaka emot:

- Jag hör ett par respektlösa rykten kring att jag medvetet fördröjer min skada. Media skriver saker så enkelt utan att faktiskt veta fakta. I slutändan smutsar det ner mitt namn, skriver han via sin Twitter.

- Missakta aldrig min professionalism, avslutar Depay.

Nederländerna spelar VM-premiär den 21 november mot Senegal. Det återstår att se om Memhis Depay är redo för spel då.

Hearing some disrespectful rumors about me purposely slowing down my injury.



The media sharing things so easy without actually knowing the facts which as end result creates a negative narrative around my name!



Don’t ever disrespect my professionalism!