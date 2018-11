Dubbla skadeavbräck för Barça - Rafinha kan missa resten av säsongen

Barcelona har drabbats av två tunga skadeavbräck. Rafinha, som var på lån till Inter från Barça, men inför årets säsong återvände han. Totalt har brassen gjort åtta matcher för klubben. Men nu blir han borta från spel under en längre tid.

Via sitt Twitter-konto meddelar klubben att Rafinha dragit på sig en ligamentskada i knäet. Mittfältaren kommer opereras nästa vecka och enligt Football Espana kan skadan vara så allvarlig att han missar resten av säsongen.

Under lördagen ställdes Barcelona borta mot Atlético Madrid i ett möte som slutade oavgjort, 1-1. Då spelade Sergi Roberto från start, men fick bytas ut efter första halvlek och på söndagen kommer Barça med en skadeuppdatering. Spanjoren blir borta från spel i tre, fyra veckor vilket gör att han bland annat missar Barcelona-derbyt mot Espanyol den 8:e december.

Under årets säsong har Roberto gjort elva framträdanden i La Liga och svarat för fyra assist.

❗INJURY REPORT. @Rafinha has a torn left ACL and will undergo surgery in the coming days. pic.twitter.com/tk3Y7XIVPT

❗INJURY REPORT. @SergiRoberto10 will be out between 3 and 4 weeks with a left hamstring injury. pic.twitter.com/bSrm3ZzVUn