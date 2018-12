Efter alla turer - Barcelona drar sig tillbaka från Miami-match

I mitten av augusti offentliggjordes att La Liga skrivit ett 15-årsavtal med mediabolaget Relevant, och en del i avtalet var att en ligamatch varje säsong ska spelas i USA eller Kanada. Beslutet möttes av skarp kritik och bland annat gick lagkaptenerna i La Liga ihop i en protest.

Tanken var att Girona-Barcelona i januari skulle vara först ut, och i mitten på september skickade båda klubbarna och La Liga in en formell ansökan till det spanska fotbollsförbundet om att få spela matchen på Hard Rock Stadium i Miami den 26 januari.

De starka protesterna mot mötet har fortsatt och Fifa satte till slut ner foten:

- Exekutivkommittén emfaserar den sportsliga principen att officiella ligamatcher måste spelas inom området för respektive medlemsorganisation, sa Gianni Infantino i slutet på oktober.

Turerna var dock inte slut där. Den spanska ligaorganisationen gav sig inte och i slutet på november meddelades det att man lämnat in en stämningsansökan mot det spanska fotbollsförbundet.

Att mötet ska bli av ser högst osannolikt ut. Under måndagen höll Barcelona ett styrelsemöte och efter det meddelade klubben att man drar tillbaka sin ansökan, efter bristen på enighet kring förslaget.

"FC Barcelona var och är fortfarande villigt att spela en La Liga-match i Miami, och accepterade att intäkterna från matchen skulle delas mellan alla Primera División- och Segunda División-klubbar, utifrån samma kriterier som med tv-rättigheternas distribution av pengarna, men anser att det här projektet inte kommer att blomstra förrän det finns en överenskommelse mellan alla parter", skriver klubben på sin hemsida.

