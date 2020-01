Efter flyttryktena – Bale utanför Reals matchtrupp i Madridderbyt

Tidigare under fredagen lanserade The Times Gareth Bale som den stora möjliga Deadline Day-bomben. Enligt tidningen har Tottenham stort hopp om att värva walesaren innan fönstret stänger och i Spurs ledningen ska tron på att övergången kommer bli av vara ”växande”. Tottenhams ordförande Daniel Levy har även uppgetts åka till Madrid för att lösa en affär med Reals president Florentino Perez.

Nu har Real Madrid släppt sin trupp till lördagens Madridderby mot Atletico. I den finns Bale inte med, vilket kan vara en fingervisning om att han kan vara på väg att lämna klubben. Samtidigt har yttern också varit skadad de fyra senaste matcherna, så frånvaron kan även vara skaderelaterad. Tränaren Zinedine Zidane har också under fredagen hävdat att Bale inte kommer att lämna klubben. Inte heller Eden Hazard är med i truppen, då belgaren har dragits med en fotskada sedan hösten.

Bale kom till Real Madrid från just Tottenham sommaren 2013.

Madridderbyt under lördagen visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 15.55.