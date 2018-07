Efter Ronaldo-försäljningen - här är tio "galacticos" Real Madrid kan värva i sommar

I nio års tid var Cristiano Ronaldo Real Madrids stora stjärna, och när han nu lämnar för Juventus gör han det som klubbens meste målskytt genom tiderna.

Försäljningen ger Real Madrid drygt en miljard kronor, och kan öppna för att man plockar in en ny "galactico", en ny storstjärna. Fotbollskanalen tittar här på tio potentiella storvärvningar för Real Madrid i sommar.

Neymar, 26, PSG

Kommentar: Blev förra sommaren historiens dyraste spelare när han lämnade Barcelona för PSG, men trots att han bara varit i PSG ett knappt år har ryktena redan börjat komma kring att brassestjärnan vill vidare. Att Neymar har galactico-status nog för Real Madrid råder det ingen tvekan om - men kan PSG tänka sig att släppa honom?

Edan Hazard, 27, Chelsea

Kommentar: En spelare som kopplats ihop med Real Madrid tidigare. Har kontrakt för två säsonger till med Chelsea, och hans pappa Thierry gick i vintras ut och sade att Eden nobbat en kontraktsförlängning för att vara tillgänglig för Real Madrid. Eden har själv flirtat med Real vid tidigare tillfällen och bland annat sagt att Real Madrid "kan intressera honom". En övergång som inte känns otänkbar.

Paulo Dybala, 24, Juventus

Kommentar: Juventus har storsatsat genom att värva Cristiano Ronaldo från just Real Madrid. Kan Paulo Dybala då gå i motsatt riktning? Det har pratats om att Juventus nu måste sälja spelare för att finansiera Ronaldo-köpet - då skulle Dybala kunna vara en som får lämna. Något som kan tala emot är att det inte ryktats speciellt mycket om Dybala och Real sedan tidigare. Han sitter dessutom på ett långt kontrakt med Juve som sträcker sig till 2022.

Robert Lewandowski, 29, Bayern München

Kommentar: En spelare som har kopplats ihop med Real Madrid i flera omgångar tidigare, och i vintras tog ryktena ny fart när han bytte agent. De senaste månaderna verkar dock ryktet ha svalnat rätt ordentligt, där Real uppgetts ha tappat intresse medan Bayern hela tidne bestämt förnekat att Lewandowski ska vara på väg bort. Så sent som i går skrev dessutom Bild att det inte längre är aktuellt med en flytt för polacken, vars kontrakt med Bayern sträcker sig till 2021.

Kylian Mbappé, 19, PSG

Kommentar: Ett av VM:s stora stjärnskott i ett Frankrike som tagit sig hela vägen till finalen. Bara 19 år gammal och spås kunna bli en av världsfotbollens nästa superstjärnor. Real var en av intressenterna redan när Mbappé lämnade Monaco för ett år sedan, men på senare tid har han kopplats ihop med den spanska huvudstadsklubben på nytt. En av anledningarna till att en sådana affär uppges vara möjlig är att PSG behöver få in pengar för att balansera sin budget, och att det därför ska finnas en öppning för Real. Klubben gick dock ut officiellt och dementerade uppgifter om att man skulle ha en överenskommelse med Mbappé.

Mohamed Salah, 26, Liverpool

Kommentar: En av förra säsongens stora stjärnor, som smällde in hela 44 mål på 52 matcher under sitt första år i Liverpool. Han skrev dock så sent som för en dryg vecka sedan på ett nytt kontrakt med Liverpool som sträcker sig till sommaren 2023, och Merseyside-klubben lär inte vara sugen på att släppa sin egyptiska guldklimp.

Sergrej Milinkovic-Savic, 23, Lazio

Kommentar: Stod för en kanonsäsong i Lazio, vilket gjort att det ryktats om både Manchester United och Juventus. Tidigare har det ryktats om att Lazio satt en prislapp på 1,5 miljarder på Milinkovic-Savic, och för bara några dagar sedan ryktades det om ett Real-bud på den serbiske mittfältaren i den storleken. Trots ett kontrakt till 2022 pekar mycket på att han inte är kvar i Lazio när sommarfönstret stänger.

Mauro Icardi, 25, Inter

Kommentar: Har tidigare kopplats ihop med Real Madrid, inte minst i vintras då en övergång uppgavs vara nära. Även Juventus har ryktats vara intresserat, men efter Ronaldo-köpet är en sådan värvning mindre trolig. Icardi har kontrakt till 2021 med Inter, och lade för två dagar sedan ut en bild på sig själv på Instagram i Inter-tröja med bildtexten: "Fortsättning följer" på dagen fem år efter att hans övergång till Inter blev klar. En hint om att han blir kvar i Milano?

Alisson Becker, 25, Roma

Kommentar: En spelare som det gått många rykten om under våren, där även Liverpool och Chelsea ska vara intresserade. Roma har tidigare slagit fast att brassemålvakten stannar, men det har även kommit uppgifter om att det ska finnas en överenskommelse med Real Madrid. Frågan är: räcker det med "bara" en målvakt som största prestigevärvning för Real efter man förlorat Cristino Ronaldo?

Thibaut Courtois, 26, Chelsea

Kommentar: Har bara ett år kvar på sitt kontrakt med Chelsea, och har under en längre tid kopplats ihop med Real Madrid. Den belgiske landslagsmålvakten har tidigare spelat för Atlético Madrid, och har uppgetts sugen på att återvända till den spanska huvudstaden. Chelsea ryktas dessutom vara ute på marknaden och leta efter en ersättare. Bör inte behöva bli jättedyr sett till den korta kontraktstiden som återstår. Har även kopplats ihop med PSG.