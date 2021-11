Experten: "Barcelona går tillbaka till sina rötter med Xavi - Isak potentiell värvning"

Efter en tids spekulationer står det klart: Xavi Hernández blir ny tränare för FC Barcelona och tar över från den sparkade Ronald Koeman. Katalanerna betalar 41-åringens utköpsklausul om ungefär fem miljoner euro till Xavis nuvarande klubb, Al-Sadd i Qatar, och ser till att han kommer hem till Camp Nou.

"Al-Sadds ledning har kommit överens om Xavis övergång till Barcelona efter att utköpsklausulen i kontraktet betalts. Xavi är en viktig del av Al-Sadds historia och vi önskar honom framgångar i framtiden", skrev Al-Sadd i ett uttalande under fredagen.

Att Xavi återvänder tror C Mores Spanien-expert Adam Pinthorp är rätt, och att klubben spelmässigt kommer gå tillbaka mot det Barcelona-laget världen lärde känna under Pep Guardiolas ledning.

- Det ett väldigt ungt och spännande lag med många egna produkter som är fostrade och stöpta i hela Barcelona-organisationen med allt vad det innebär. Värderingar och spelmässigt, framför allt. Jag tror att laget spelmässigt kommer bli mer likt det Barcelona som vi lärde känna för 15 år sedan nu när Xavi kommer. Han är en produkt från La Masia, Johann Cruyff och Pep Guardiola om hur de ville praktisera fotboll, säger Pinthorp till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Sedan kanske det kommer ta tid med resultaten. Barcelona har absolut inte den truppen som när Xavi själv var delaktig och närvarande i truppen. Men jag tror att han kommer in i rätt läge på så sätt att han kommer få tid att bygga någonting. Han har en trupp som skvallrar mycket om att det kommer finnas en stor framtid. Några av de yngsta spelarna är redan inne i det spanska A-landslaget (Pedri, Gavi, Ansu Fati). Spontant ska det bli väldigt kul att se att Barcelona återvänder till sina rötter.

Inne på ämnet unga spelare, tror Pinthorp att Xavi kan komma att satsa mycket på de Barcelona har till sitt förfogande. Ekonomin är ansträngd, så världsspelare kan inte värvas på samma sätt som klubben gjort förr. Därför kommer nog den nye Barcelona-tränaren, vare sig han vill det eller inte, satsa på klubbens unga spelare och akademiprodukter.

- Nu är inte Pedri Barcelona-fostrad, men han, Ansu Fati och Gavi spelar i ett spanskt A-landslag. Så de har ju redan visat upp att de kommer ha stora roller och vara bärande spelare i truppen. Sedan får man se vilka äldre spelare som han kommer lägga sina kort på och lita på mest. Men det är klart att Busquets, Pique och ter-Stegen kommer att få viktiga roller inom gruppen. Men det är en väldigt stark generation som kommit fram och den är lite ljuset i Barcelonas mörker.

Trots en niondeplacering i ligan efter fyra segrar, fyra kryss och tre förluster på de inledande elva ligamatcherna tycker inte Spanien-experten att truppen är så svag som resultaten visar.

- Som jag ser det, så ser mittfältet ganska klart ut. Inte för att spelarna i sig varken individuellt eller taktiskt är klara, men där finns det en sådan enorm råpotential i spelarna. Pedri, Gavi, Nico Gonzalez, Riqui Puig. Sedan finns Bosquets där också, så det finns en hel del kvalitet. Sedan är det samma sak med backlinjen med Ronald Aruajo, Eric Garcia, Alex Balde, Sergiño Dest. Det kan vara en backlinje för ganska många år framåt.

Samtidigt behöver vissa delar av truppen att spetsas till - och i en av de lagdelarna kan en viss svensk i Real Sociedad kanske vara aktuell.

- En mittback behöver plockas in om Llenglet och/eller Umtiti försvinner i januari. Men annars måste de lägga all kraft på att få in en anfallsspelare, beroende på om Xavi ser Ansu Fati som en nia eller om han ska utgå från en kant. Annars måste Barcelona gå för en nia, kanske på ett hyllplan lägre ner. Deras ekonomi tillåter nog inte en Erling Haaland-värvning men Alexander Isak (ryktats till Barcelona tidigare) kan säkerligen vara ett alternativ, eller Darwin Nuñez i Benfica som gjorde två mål på Barcelona i Champions League. De båda hade givetvis varit dyra, men rent löne- och prismässigt ligger nog lägre än många andra.