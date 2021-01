Experten efter Reals fiasko: "Ren nonchalans"

Real Madrid har två matcher mer spelade än rivalen och serieledaren Atletico i toppen av La Liga. Samtidigt är man fyra poäng efter. Ett gap som alltså kan bli tufft att ta igen.

Samtidigt får laget nu löpa gatlopp i spansk press efter att ha åkt ur den spanska cupen mot CD Alcoyano. En match där Real åkte ur trots spel med en man mer under slutskedet av förlängningen, och att man bytte in namnkunniga spelare mot slutet.

”Den värsta förlusten under Zidanes era”, skriver till exempel Marca under torsdagen.

Och faktum är att det inte är första gången Real Madrid åker på liknande smällar i cupen. 2008, under Bernd Schusters ledning, föll man mot Real Union Irun (Schuster fick sparken en månad senare) och året därpå blev det respass mot Alcorcon, då Manuel Pellegrini var tränare.

Marcelo Fernandez är La Liga-expert på C More. Han menar att Real stod för en riktig plattmatch under onsdagen, och att truppen möjligen är en aning mätt.

- Utan att överdriva det så är det en superblek match, i synnerhet sett till hur de avslutar matchen där de byter in ”ordinarie” spelare och de spelar också med en man mer sista förlängningshalvleken. Det är bara en nonchalans som gör att de förlorar en sådan match. Ren Nonchalans, säger han.

Även om det är svårt att staka ut något generellt mönster kring just förlusterna i cupen då det är många år sedan sist, så menar han att det behöver komma in en injektion i laget.

- Jag skulle vilja säga att det finns en mättnadskänsla i truppen. Om man tittar på de tre senaste transferfönstren så är det två spelare som slagit sig in i startelvan och det är Ferland Mendy och Thibaut Courtois vilket innebär att de nya spelarna inte varit tillräckligt bra, eller så har man inte fått chansen. Om man jämför med Zidanes första sejour så han hade lyxspelare som James, Isco, Lucas Vazquez som han kunde ge en start här och där. Om man tittar vad som är bakom nu så är Luka Jovic utlånad till Frankfurt, brassarna Vinicius och Militao och Rodrigo – visst de får spela då och då men Zidane roterar väldigt lite. De har inte haft den påverkan på startelvan som jag tror att han hoppades på. Som i somras – då försökte man inte ens förstärka elvan. Det är ett jätteproblem.

Fernandez tror dock inte att Zidane för tillfället riskerar sin anställning. Snarare är det bara han som kommenterar problemen i Real.

- Vi har tre pelare; det är tränaren, det är spelarna och det är presidenten. Och just nu är det bara Zidane som frontar problemet i media. Spelarna går inte ut, presidenten går inte ut. Jag tror att han har råd med en mellansäsong med anledning av covid-19 och så vidare. Jag tror också att när han kom in så blev han nog lovad nya spelare och sedan kom corona. Real Madrid behöver gaska upp sin startelva, få in en Pogba, en Mbappé eller en Haaland. Det behövs en injektion.

- Samtidigt skulle det inte förvåna mig om de går och vinner Champions League, men fortsätter det se illa ut i spelet så kommer det höjas röster om att han ska bort.