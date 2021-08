Experten om Augustinssons Sevilla-flytt: "Kommer inte vara given i startelvan"

Ludwig Augustinsson har presenterats som Sevilla-spelare. Den svenske landslagsbacken lämnar därmed Werder Bremen bakom sig efter fyra år för den spanska storklubben.

En häftig flytt, menar C More-experten Adam Pinthorp. Men samtidigt bör man vara beredd på att 27-åringen inte går direkt in i en startelva hos Sevilla eftersom han konkurrerar med Argentinas vänsterback, Marcos Acuña - som stod för en riktigt bra säsong i fjol.

- Acuñas säsong i fjol stärkte hans aktie. Sevilla hade sin vice-kapten, Sergio Escudero, som backup men han fick knappt spela för att Acuña var så pass bra. Det var Acuñas första säsong i klubben dessutom. Därför tror jag att han är det givna förstahandsvalet för Julen Lopetegui (tränare, Sevilla) som vänsterback i startelvan, säger Pinthorp till Fotbollskanalen.

Vad tror du om Augustinssons chanser till speltid under säsongen?

- Sevilla ska ändå spela många matcher. De ska in i Champions League igen och sedan är det ett ligaspel att prestera i. De värvade även Argentinas högerback, Gonzalo Montiel, som ska konkurrera med Jesus Navas på högerbacken. Så det är väl lite som med Augustinsson, de tänker långsiktigt, säger Pinthorp och fortsätter:

- Acuña kanske inte blir kvar mer än någon säsong till, och då kan det vara perfekt för Augustinsson med något år att acklimatisera sig, få en inkörsport och lära sig det nya landet och den nya miljön. Och Sevilla kommer som sagt att spela många matcher, så jag är säker på att han kommer få en hel del speltid. Jag tror helt klart att Augustinsson är värvad med en tanke och inte som backup. Sevilla har ändå lagt lite pengar på honom och det är någonstans en meriterad landslagsback som de får in. Sen kan Acuña spela längre upp i banan också, så är Augustinsson tillräckligt bra så finns det en öppning att båda kan figurera i samma startelva.

Men att Augustinsson klarar nivån och kvalitén på fotbollen i La Liga - det är Pinthorp säker på.

- Ja, jag tror att han klarar kvalitén. Den uppfattningen jag har fått av honom från hans tid i Werder Bremen är att han har varit bra men att han har haft problem med skador. Det har han dessutom visat i mästerskap med landslaget och tidigare i karriären. Så om han får fason på kroppen så tror jag definitivt att han klarar det. Men det är också en nivå upp, radikalt. Kanske två, till och med.

Tror du Augustinsson kommer att passa i Sevillas spelsystem och typ av fotboll?

- Ja, det tror jag. Han är lite mer lik Sergio Reguilón, som lämnade Sevilla för Tottenham förra sommaren, medan Acuña mer är en back som kan dribbla och köra sitt eget race. Augustinsson är istället mer passningsskicklig och kan komma runt på kanten. Han vill verkligen komma till inläggslägena med sin vänsterfot och det tror jag kan passa Sevilla rätt bra.

Hur stort är det att han går till en klubb som Sevilla?

- Kollar man bara de senaste tio åren och ser vilka klubbar som har lyft flest pokaler i Europa så är Sevilla där uppe och rör sig i toppen. Han kommer till en riktigt stor klubb, som förste svensk dessutom. Så det känns spännande att vi får en till svensk i en av Europas riktigt stora klubbar.

Sevilla spelar sin La Liga-premiär under söndagskvällen mot nykomlingen Rayo Vallecano. Matchen kan ses C More Fotboll 22:15 eller streamas på cmore.se.