Experten om förväntningarna på Isak: "Det vore mäktigt"

Alexander Isak har en fin säsong bakom sig där han stod för 17 ligamål och slog Zlatan Ibrahimovic målrekord för en svensk under en La Liga-säsong. På söndagskvällen premiärspelar Real Sociedad borta mot Barcelona, men då kommer Isak inte till spel på grund av skadeproblem.

C Mores La Liga-expert Marcelo Fernández hoppas ändå på stora saker från Isak inför den kommande säsongen.

- Jag har stora förhoppningar på Alexander Isak. Han går in i säsongen som nummer ett där framme. Den spelare han konkurrerar med är Carlos Fernandez, som värvades in i januari när Willian José lånades ut till Wolves. Där är klubben lite i valet och kvalet om de ska behålla Willian José eller sälja honom och låna in en ersättare, säger han och fortsätter:

- Med Alexander Isak ser jag att han går in i en säsong och sätter ton direkt och är lite jämnare i sin målproduktion över hela säsongen. Och jag ser potential på att han kan göra plus 20 mål. Det skulle vara oerhört mäktigt för en svensk fotbollsspelare att göra 20 i spanska ligan.

Vad kan han ha för krav på sig själv - bör han kräva 20 mål av sig själv efter att ha gjort 17 förra säsongen?

- Det kravet är tufft att sätta. Det viktigaste är att han ska bli bättre i sina prestationer - sen kanske man inte kan mäta allting utifrån mål. Men att han ska hålla en jämn nivå över matcherna. Jag tycker att han blev en tydlig referenspunkt för Real Sociedad och att det blivit bättre med David Silva där de kombinerar fint. Han har sett ut lite som en ung Ronaldo, inte Cristiano, utan riktiga Ronaldo. Sedan ska det bli intressant att följa honom på den internationella scenen - hur klarar han sig mot internationellt motstånd i Europa? Det är också en utmaning.

Om vi ponerar att han gör succé - utvecklas i spelet, och gör minst lika många mål som förra året. Är han då redo för nästa steg?

- Gör Isak plus 20 mål i spanska ligan och är topp tre i skytteligan. Då spelar han inte i Real Sociedad nästa säsong. När man ser på de andra spelarna… Luis Suarez hamnar väl runt 20, Karim Benzema likaså, sen finns Gerard Moreno… Men det finns inte många fler spelare som kan göra 20 i ligan.

