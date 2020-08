Experten om läget i Barcelona: "Messis prestationer har sminkat över klubbens problem"

Utspelat i Champions League, Lionel Messi uppges vilja lämna, sparkad tränare och sparkad sportchef. Det har varit intensiva dagar i Barcelona. Hur mår egentligen klubben? - Man kan jämföra det med Michael Jordans sista år, säger C Mores expert Marcelo Fernández.

Nyligen blev Barcelona fullständigt förnedrat av Bayern München i Champions League-kvartsfinalen då de föll med hela 8-2. Efter storförlusten har det hänt mycket i den katalanska klubben.

Direkt efter uttåget sa Gerard Piqué att laget nått botten och han själv kan tänka sig att lämna klubben för att få till en stor förändring. Därefter kom det uppgifter om att Lionel Messi vill lämna klubben redan i sommar.

En dag senare valde klubben att sparka Quique Setién – för att bara en dag efter det sparka sportchefen Eric Abidal. Så sent som i går presenterade klubben dessutom Ronald Koeman som ny huvudtränare.

Det har, som sagt, hänt ett och annat i Barcelona den senaste tiden.

C Mores expert, Marcelo Fernández, om situationen i den katalanska klubben:

- Det har funnits strukturella och sportsliga bekymmer i bra många år. Egentligen är det inget nytt under solen. Jag tror att Lionel Messis prestationer har sminkat över problemen som Barcelona haft de senaste åren, säger han och fortsätter:

- Nu sitter Bartomeu (Josep, presidenten) på ett sistaårsmandat för sitt presidentskap. Och för att det ska kunna bli presidentomval under hösten så måste styrelsen avgå. Styrelsen får inte vara färre än 14 personer. Och det är precis det som de är i dagsläget. Skulle någon till avgå så skulle de kunna få fram ett val. Annars, enligt stadgarna då, kan de ha ett val tidigast den 15 mars. Om det bara är så att Bartomeu som skulle avgå så är det vice-presidenten som kliver upp – precis som Bartomeu själv klev upp efter Sandro Rosell klev av. Det är ett av de få sätten man kan få till ett presidentbyte redan nu, att han (Bartomeu) avgår.

Bartomeu har suttit som vice-president och president i klubben sedan 2014.

- Etablissemanget är egentligen till för ett presidentbyte, man vill få in ny sportchef och så vidare. Nu har han (Bartomeu) försökt rädda upp allt med att få in en ny tränare i Ronald Koeman, att göra en storstädning av truppen. Men alla runt omkring och i Katalonien väntar på ett presidentval där det finns två stora personer som kommer att gå in, säger Fernández.

- Den ena är Victor Font och den andra är Joan Laporta. Jag tror att man egentligen bara väntar på att det ska bli ett presidentval och att Xavi kommer in som tränare. Där har Victor Font till exempel sagt att det inte spelar någon roll hur mycket Koeman vinner den här säsongen, utan att Xavi kommer träna laget nästa år om han blir president.

Fernández fortsätter:

- Samtidigt så finns det ett ytterligare problem – Messi har ett kontrakt som löper ut 2021 som han ännu inte velat förlänga. Jag tror han blir kvar, jag tror inte att han vill lämna för någon annan klubb. Men jag tror att han är jäkligt besviken på nuvarande situation – både på ledningen, allt från styrelse och president ner till sportchef – men också på den satsningen som man har gjort med spelarrekryteringar. Bara titta på de spelare de har tagit in de senaste åren: Dembélé (Ousmane) Coutinho (Philippe) och Griezmann (Antoine). Det är spelare för över tre miljarder. Ingen har riktigt fungerat och alla tre var tänkta som ersättare till Neymar.

- Det är fortfarande mycket som ska ske de närmaste månaderna innan vi drar igång säsongen. Jag tycker det är superspännande att se vad som händer och inte händer. Ett presidentval ser jag som oundvikligt, det kommer ske oavsett nästa sommar.

Fernández menar på att problemet varken ligger på Setién eller Abidal – utan att det ligger hos ledningen.

- Definitivt, jag tycker att det ligger högre upp. Att Abidal fick gå var väl bara en tidsfråga, han hade problem med spelartruppen redan i våras när han gick ut på sociala medier och sa att vissa spelare inte sprang – i samma veva som Valverde (Ernesto, tidigare tränare) fick gå. Valverde var ändå väldigt uppskattad av spelartruppen, men man tog in Setién. Men jag förstår Setién också, vem sjutton tackar nej till Barcelona?

- Problemen har varit högre upp, där har man saknat ett förtroendekapital för tränarna. Det Barcelona behöver i stora drag är en ny ledning, men under den tiden behöver de även en storstädning av truppen. Det som sker nu i Barcelona, vi har sett den här typen av fenomen tidigare, vi har sett svenska landslaget efter VM 94 när man fortsatte att jobba med de här äldre spelarna som kanske inte hade hungern.

Fernández fortsätter:

- Man kan jämföra det med Michael Jordans sista år. När klipper du de här lojala spelarna och stjärnorna som har gett dig titlar efter titlar? Här är det läge för Barcelona. De vann inte en titel i år. Det krävs en ordentlig omstart, lite likt den som Guardiola (Pep) gjorde i Barcelona sommaren 2008, efter att de året innan inte hade vunnit någon titel under Frank Rijkaard.

- Guardiola valde då att klippa tre nyckelspelare, han fick bort två av tre. Han fick bort Deco och Ronaldinho. Eto’o (Samuel) var kvar ett år till innan han lämnade för Inter. Det är den magnituden av storstädning som måste ske. Kanske Jordi Alba, Luis Suárez, Ivan Rakitic. Kanske en Piqué. Det är lite sådana spelare som måste flytta på sig och lämna plats för andra spelare. Jag hoppas att Koeman får göra omstruktureringar i truppen.

Det är en av världens största klubbar, varför är den så misskött just nu?

- Jag skulle säga att det är en oerhört misskött klubb för tillfället där man inte har tagit vara på de pengar som man bland annat fick in på Neymar. Jag tycker man haft en dålig sportslig ledning och en svag sportchef. Jag tycker inte heller att man, som till exempel i Real Madrid, gjort ett generationsskifte över tid. Det är inte bara att man gör ett generationsskifte över en sommar där man köper in sju spelare och säljer sju – det fungerar inte så. Man har inte gjort det över flera fönster, det är en dålig sportslig ledning skulle jag vilja säga. Det är inte ett tränar- eller spelarproblem.

- Titta på Barcelonas spelartrupp, hur många spelare har de som peakar i sin form som är mellan 24 och 28 år? Inte många. Du har Busquets (Sergio), Jordi Alba, Leo Messi, Suárez, Rakitic med flera. Du har sju, åtta spelare som fortfarande är bra spelare, men alla är över 31, 32. Var har du haft den här generationsväxlingen? Den har du inte haft. Det är ett stort snedsteg och misstag. Det är bara Leo Messis prestationer som har sminkat över problemen som Barcelona har haft över flera år.

De senaste dagarna har även en svensk kopplats ihop med klubben, nämligen Henrik Larsson. Hur Fernández ser på det?

- Det är helt bisarrt känns det som. Jag tycker det är jäkligt stort. Sedan är det klart att en assisterande roll där skiljer sig från ledarskapet i Sverige, men bara att vi får in en svensk i en ledarstab i en så pass stor organisation, det är något vi ska vara stolta över. Jag tycker det är jäkligt mäktigt om det skulle bli av, säger Fernández.