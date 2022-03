Expertens dom: "Kan kosta Ancelotti jobbet"

Barcelona imponerade stort när de gästade Real Madrid och fullkomligt förnedrade serieledarna med en 4-0-seger. Det är ett lag som fått upp ny fart under tränare Xavi, efter en tuff period under hösten. C Mores expert Marcelo Fernandez ser nu en ljusare framtid för laget.

- Jag tror att vi har en ny storhetsperiod för Barcelona. Det är inte klart än, de behöver ett eller två fönster till, det behöver lite mer tid, men det känns väldigt bra. Fina linjer i Barcelonas spel som lovar gott inför framtiden, menar han.

För Real Madrid däremot är det inte lika positiva utlåtanden. Laget leder La Liga och har avancerat till kvartsfinal i Champions League – men förnedring kan komma att stå tränare Carlo Ancelotti dyrt.

- Jag tror att, vi får väl se lite hur det går i Champions League också men det skulle inte förvåna mig om det här faktiskt kan kosta Ancelotti jobbet efter säsongen. Vi har sett Florentino Perez (president) sparka tränare förut som har vunnit titlar. (Fabio) Capello, två gånger om. Vincente del Bosque är en annan, säger Fernandez i matchens slutskede.

FC Barcelona innehar tredjeplatsen i La Liga, tre poäng efter Sevilla och tolv poäng efter Real.