Experterna: Så stor chans har de fyra topplagen att vinna La Liga

ADAM PINTHORP

Atletico Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 35 procent

Kommentar:

- Efter Barcelonas senaste förlust växer så klart Atléticos position. Jag tyckte kapten Koke uttryckte det bra: "Det har aldrig varit enkelt för Atleti att vinna. Vi gick 14 år utan att vinna mot Real Madrid och i Copa del Rey-finalen mot Real på Bernabéu 2013 hamnade vi i underläge, men lyckades vända det till seger. Ju svårare det är, desto bättre är vi. När ingen tror på oss är vi som bäst".

- Det finns något i det där som är väldigt sant. Atleti har tappat sitt stora försprång och är inte storfavorit till titeln längre. Kanske är det just därför jag tror att Atleti orkar lyfta i slutspurten.

Real Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 30 procent

Kommentar:

- Real Madrid har gått på knäna i ett par ligamatcher på slutet. Fokus verkar vara på Champions League – än mer efter krysset hemma i Madrid i första mötet med Chelsea. Det som däremot talar för Real Madrid även i ligaspelet är att laget alltid varit som bäst i de stora och avgörande matcherna. Kan Zinedine Zidane motivera sitt manskap och plocka fram det till de sista omgångarna tappar inte Madrid många poäng.

Barcelona

Så stor är chansen att de vinner: 25 procent

Kommentar:

- Det var favorit på Barcelona inför matchen mot Granada, men kanske snubblades guldet bort där. Med ligans bäste spelare i laget finns alla möjligheter att gå rent, men det ska poängteras att Barça inte har allt i egna händer längre. Dessutom har Ronald Koemans manskap fallit i nästan alla viktiga matcher den här säsongen. Granada blev ännu ett exempel.

Sevilla

Så stor är chansen att de vinner: 10 procent

Kommentar:

- Sevilla är en underhund i sammanhanget. Negativ inbördes på såväl Atlético som Barça. Möter Real Madrid borta i omgång 35. Men en parameter som inte ska underskattas är pressen. Den finns inte på Sevilla. Laget har precis allt att vinna. CL-platsen är redan säkrad. Blir det en fjärdeplats är det inte hela världen. Det har alltid varit det primära målet. Dessutom har insatserna den senaste månaden verkligen imponerat. Papu Gómez har hittat mer rätt, Youssef En-Nesyri har funnit målet igen och bakåt ser Sevilla stabilt ut. Det vill mycket till, men chansen finns för Sevilla-fest.

MARCELO FERNANDEZ

Atletico Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 32 procent

Kommentar:

- Diego Simeones mannar har två riktigt tuffa matcher kvar, Barcelona (b) och Real Sociedad (h). Har de den mentala styrkan i gruppen för att gå vinnande ur det här? Att de fortfarande leder ligan trots många onödiga poängtapp säger en del om Real Madrids och Barcelonas mående. De behöver göra de enkla målen, och inte slita för varje poäng och mål, för att det ska gå hela vägen. Är beroende av att Luis Suarez och Marcos Llorente gör poäng framåt. Vinner de inte ligan kommer Diego Simeone ifrågasättas.

Real Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 32 procent

Kommentar:

- Real Madrid har plus vad gäller inbördes möten såväl mot Atletico som Barcelona. Kombinerar sluttampen i ligan med Champions League-spel. Har fått tillbaka Hazard som kan bli en gubben i lådan sista omgångarna. Laget har också en central forward som gör mål i Benzema. På minussidan finns lagets fysiska status, där många spelare spelat väldigt mycket över hela säsongen. Zidane har själv uttryckt vid ett flertal tillfällen att de går på knäna. Lagets centrallinje, Ramos-Varane, Kroos-Casemiro-Modric samt Benzema och Courtois älskar sådana här matcher. The last dance för detta gäng, kröner de det med en ligatitel?

Barcelona

Så stor är chansen att de vinner: 32 procent

Kommentar:

- Utöver Granada-matchen så har de haft det bästa spelet efter nyår, enligt mig. Kan de resa sig efter debaclet? En sådan förlust får man bara inte åka på. De hade ju ligan i sina egna händer där och då. Har en tuff borta match mot Valencia (b) och sedan Atletico de Madrid (h). Skulle de plocka 6 poäng där så sitter Barcelona i ett riktigt bra läge. Kan plocka dubbeln vid ligaseger.

Sevilla

Så stor är chansen att de vinner: 4 procent

Kommentar:

- En "dark horse" i titelracet. Har enligt mig det tuffaste spelschemat och har också inbördes möten emot sig mot ovanstående tre lag. Behöver således passera lagen ovan poängmässigt för att bli mästare. Det blir tufft! Minimal chans att vinna.

CHRISTOPHER KVIBORG

Atletico Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 30 procent

Kommentar:

- Såg länge ut som den givna vinnaren men skador på Félix och i synnerhet Suárez har stört laget. Gör egentligen ingen kanonsäsong sett till spelet men som vanligt svåra att besegra. Har två ”svåra” matcher kvar av fem. Kan paradoxalt nog tappa serieledningen till Real Madrid vid exempelvis ett kryss mot Barcelona.

Real Madrid

Så stor är chansen att de vinner: 33 procent

Kommentar:

- Veckans stora vinnare! Har fördelen att ha bättre inbördes möten med både Atlético och Barcelona. Kan lugnt sitta i båten och avvakta resultatet mellan just Barcelona och Atlético där poängtapp för Madrid-grannen ger öppet läge för Real Madrid att roffa åt sig serieledningen. Till marängernas nackdel talar fortsatt CL-spel samt bisarrt skadeläge för. Men trots allt; knappa, knappa favoriter nu.

Barcelona

Så stor är chansen att de vinner: 30 procent

Kommentar:

- Den sensationella förlusten mot Granada kom oväntat, Barcelona har spelat stundtals lysande under hela 2021. MÅSTE besegra Atlético i omgång 35 och hoppas på att Real Madrid inte går rent - ett fullt möjligt scenario naturligtvis.

Sevilla

Så stor är chansen att de vinner: 7 procent

Kommentar:

- Har ett rätt tufft schema kvar med höjdpunkten i omgång 35 då Real Madrid väntar i huvudstaden. Utöver det egentligen bara Alavés hemma som känns ”given”. Möter Athletic Club (H), Valencia (H) och Villarreal (B) utöver det. 22 inspelade poäng av 24 möjliga senaste åtta ligamatcherna. Har inget att hämta hem i inbördes möten mot varken Barcelona eller Atleti. Måste ta 15 poäng av 15 möjliga i slutomgångarna för att ges en chans.