Fati tar över efter Messi - får nummer 10 i Barcelona

Superstjärnan Lionel Messi, 34, lämnade tidigare i sommar Barcelona för spel i Paris Saint-Germain, och sedan dess har tröjnummer 10 i klubben varit ledigt.

Nu meddelar Barcelona att den talangfulle anfallaren Ansu Fati, 18, tar över numret. Fati har tidigare haft nummer 22 och 17, men får nu bära samma nummer som legendarer som Messi, Ronaldinho och Rivaldo haft i klubben.

Fati är till viss del fostrad i Barcelona och har gjort elva mål och två assist på 31 matcher med klubben i La Liga. Förra säsongen stod han för fem mål och fyra assist på tio matcher innan han skadade sig och missade resten av säsongen och EM.

Fati har inte kommit till spel under inledningen av den här säsongen, men kan snart göra comeback på planen igen, vilket är efterlängtat för storklubbens del efter stjärnorna Lionel Messis och Antoine Griezmanns avsked.

