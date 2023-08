Fem saker att se fram emot med La Liga 23/24

Äntligen är La Liga tillbaka och vi bjuds på två matcher ikväll. Almeria tar emot Rayo Vallecano och Europa League-mästarna Sevilla tar emot fjolårskrisande Valencia. Imorgon tar sig Real Madrid in i leken borta mot Athletic Club. På söndagen får vi se vilka i Barca som blivit registrerade för matchtruppen och på måndagen går utmanaren Atleti in hemma mot Granada. Ni följer som vanligt säsongen hos oss och här är fem saker jag ser mycket fram emot att se under La Liga-säsongen:

Real Madrids centrala mittfält:

Bellingham. Kroos. Modric. Camavinga. Valverde. Tchouameni. Ceballos. Hade jag fått sätta ihop ett fantasibygge för att bygga ett mittfält hade jag inte varit långt från lösningarna som Real Madrid har. Kombinationen av äldre klasspelare som Modric och Kroos samt unga hungriga spelare som nyförvärvet Bellingham är intressant att följa. Med Camavinga och Tchouameni som har ett års rutin mer i kroppen har Real Madrid många alternativ på mittfältet och en svårslagen blandning av kvaliteter. Som ett stort fan av Bellingham ska det bli fantastiskt att följa engelsmannens framfart i Spanien. Real Madrids mittfält, hatten av.

Lamine Yamal i Barcelona

Vi sände när Lamine Yamal gjorde debut för Barca och det tog inte lång tid innan hakan föll ned till marken. Femtonåringen har en otrolig teknik, fart och är sådär härligt artistisk som unga spelare är innan de blir för skolade och börjar tänka på mål istället. På försäsongen så briljerade 16 åringen mot Tottenham och sett till att Dembele lämnat så hoppas jag han får mer speltid. Är det nästa stora stjärna vi har att göra med? Det finns många frågetecken kring FC Barcelona men jag är säker på att Lamine Yamal kommer vara ett utropstecken när vi summerar säsongen.

Atletico, kan de utmana?

Förra säsongen började bittert för Atleti. Utslagna ur en Champions League-grupp de var favoriter i att gå vidare ifrån och ett för stort avstånd till Real Madrid och Barcelona för att kunna ta igen. Trots att ligan var nära att sluta med en andraplats så kan Atleti bli farliga i år. Diego Simeone är kvar. Griezmann startar säsongen utan någon speltidsklausul från Barcelona och sett till hur fransmannen levererade förra säsongen tror jag det kan räcka långt. Med Real Madrid och Barca som favoriter så ser jag Atleti som konkreta utmanare i år och de ska kunna ta sig vidare i Champions League också. Diego Simeone är bland världens bäst betalda tränare för att göra skillnaden och då kan man inte tappa så mycket på hösten varje säsong.

Svenskarna i Celta

Vi var många som hade stora förväntningar på Williot Swedberg och trots att dessa inte infriats så följer jag med spänning svenskens säsong i Celta i år. Det sägs att svensken ska få en ny position som lite mer offensiv mittfältare under Rafa Benitez och jag tror det kan passa honom väl. Ett år har fått gå till anpassning, lära sig språk, kultur och att bekanta sig med en ny fotboll. Nu hoppas jag och tror svensken får mer speltid. Till Celta kommer också Carl Starfelt från Celtic och mittbacken byter helt klart upp sig till en bättre liga. Kan Starfelt leverera från start så är det positivt, inte bara för honom utan även för svenska landslaget.

Kampen om fjärdeplatsen

Om vi utgår från att Real Madrid, Atletico Madrid och FC Barcelona tar topp trepositionerna i ligan så är kampen bakom mer oviss. Sevilla, Villarreal, Real Betis, Athletic Club och Real Sociedad rustar alla för att ta den sista Champions League-platsen. Villarreal har blivit av med Chukwueze och Jackson som gjorde stor skillnad förra säsongen. Klarar La Real att varva ligaspel med Champions League? Är det dags för Sevilla att studsa tillbaka och bli ett topplag igen? Enligt marknaden är Real Sociedad knapp favorit framför Sevilla, Villarreal och Athletic Club. Det blir spännande att följa.

Önskar alla La Liga-älskare en fantastisk säsong!