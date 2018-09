Första starten för Guidetti - Alavés avgjorde i slutminuterna

Efter två inhopp tidigare i säsongsinledningen så gjorde John Guidetti säsongens första start för Alavés under söndagen. Svensken var med i lagets elva borta mot Valladolid.

Matchen skulle sluta med en bortaseger på José Zorrilla-stadion, där Valladolids nye president - brasselegendaren Ronaldo - satt på läktaren.

Tio minuter in i andra halvlek hade John Guidetti ett superläge att bli målskytt. Svensken mötte ett inlägg med pannan vid den bortre stolpen, men från nära håll nickade han utanför. Guidetti byttes sedan ut en kvart från slutet.

Istället kom målet för gästerna i den 93:e minuten. Jony hittade Ibai Gomez i straffområdet och spanjoren rullade iskallt in matchens enda mål.

Lagens startelvor:

Real Valladolid: Masip, Calero, Moyano, Olivas, Nacho, Anuar, Fernández, Keko, Plano, Suárez, Ünal

Alavés: Pacheco, Martín, Laguardia, Ximo, Duarte, Brasanac, Wakaso, Ibai, Jony, Guidetti, Caller.

CLOSE! @Alaves nearly take the lead but Swede @superguidetti heads wide!



Watch more @LaLiga live on strive https://t.co/4Udr4zkRuc#ValladolidAlavés #liveonstrive pic.twitter.com/e8x3CLVQHo