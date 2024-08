Gallagher på plats i Madrid

Det är inte längre en fråga om utan snarare när Conor Gallagher, 24, kommer att lämna "sitt" Chelsea för Atlético Madrid.

Transferjournalisten Fabrizio Romano uppgav i dagarna att klubbarna är överens om en prislapp på 42 miljoner euro (drygt 480 miljoner kronor) för mittfältaren, som i sin tur har gett grönt ljus till övergången.

På fredagen ger La Liga-klubben besked om att Gallagher de facto är på plats i den spanska huvudstaden. Atlético Madrid publicerar en bild på engelsmannen, som befinner sig inne på lagets hemmarena, och skriver:

"Conor Gallagher besöker Metropolitano samtidigt som Atlético Madrid och Chelsea slutför hans övergång".

24-åringen kommer att skriva på ett femårskontrakt.

Gallagher kom till Chelsea som åttaåring. Han tog sig, via ungdomslagen och akademin, hela vägen upp till A-laget där han noterades för top mål samt tio assist på 95 tävlingsmatcher.

