Gareth Bale bröt långa ligamåltorkan - sänkte Huesca med volley

Real Madrid har spelat upp sig i ligan efter fiaskot mot Eibar i november, då man förlorade med 3-0. Laget hade inför matchen mot Huesca tagit tre raka seger efter vinster mot Roma, Vakencia och Melila.

Inte heller Huesca kunde rå på Real Madrid. Den spanska huvudstadsklubben tog tag i taktpinnen redan från start och efter åtta minuter hade man också gjort matchens första, och enda, mål. Högerbacken Alvaro Odriozola skickade in ett inlägg in i straffområdet till Gareth Bale. Walesaren tryckte till på ett tillslag och borrade dit 1-0 bakom Aleksandar Jovanovic. Det var en lättnadens fullträff för Gareth Bale. Före matchen mot Huesca hade han inte gjort mål på tio ligamatcher under en tremånadersperiod, men nu äntligen fick han sätta punkt för måltorkan. Målet var Bales fjärde i ligan den här säsongen.

Efter målet spelade Huesca upp sig och i den andra halvleken hade laget ett par riktigt farliga lägen, bland annat brände Gonzalo Melero en nick från nära håll. Dock hade Real Madrid chanser till att avgöra tillställningen och det var Gareth Bale som hade två möjligheter att utöka. Walesaren fick först se ett avslut pareras av Jovanovic i Huesca-målet och kort därefter chippade han över ribban.

I slutet var Real Madrid pressat av Huesca och det var nära en kvittering. Men huvudstadsklubben lyckades hålla undan och vinna med 1-0.

I och med segern kliver Real Madrid upp på fjärdeplats i tabellen med 26 inspelade poäng på 15 omgångar.

Startelvor:

Huesca: Jovanovic - Miramon, Insua, Pulido, Etxeita, Ferreiro - Gomez, Aguilera, Rivera - Avila, Hernandez

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Odriozola - Modric, Llorente, Ceballos - Bale, Benzema, Vazquez

